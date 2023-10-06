Компания Valve сертифицировала в Федеральной комиссии по связи США новую модель портативной консоли Steam Deck.

В последней сертификации Valve намекает на обновленную версию портативного игрового ПК Steam Deck.

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Сертификат включал название Steam Deck и новый номер модели 1030. Что делает эту модель особенной, так это ее возможности Wi-Fi. В то время как текущая версия Steam Deck использует модуль Wi-Fi 5, новое воплощение будет иметь карту Wi-Fi, способную работать в диапазоне 6e (6 ГГц). Это обновление может привести к значительному улучшению скорости загрузки для пользователей.

Помимо улучшенного Wi-Fi, обновленный Steam Deck объявляется с Bluetooth 5.2, что является улучшением по сравнению с текущей версией Bluetooth 5.0. Эти незначительные, но приятные улучшения предполагают, что компания Valve планирует выпустить обновленную версию Steam Deck в ближайшем будущем.

Однако, эта новая модель не противоречит ранее заявлениям Valve, что преемника Steam Deck не выпустят несколько лет. Хотя модель 1030 предлагает незначительные обновления, она в основном похожа на существующий портативный игровой ПК. В других новостях ходят слухи, что Valve разрабатывает независимую гарнитуру виртуальной реальности. Такая возможная версия предоставит геймерам более доступный вариант, чтобы испытать популярные игры, такие как Half-Life Alyx, без необходимости в мощном ПК. Для тех, кто хочет получить Steam Deck быстрее, компания-разработчик начала продавать устройства в Канаде. Это предоставляет альтернативу геймерам, которые хотят воспользоваться преимуществами Steam Deck.

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В целом, с приближением выпуска новой модели Steam Deck и возможного запуска независимой гарнитуры виртуальной реальности, Valve продолжает расширять свои игровые предложения для более широкой аудитории.