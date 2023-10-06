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Российские ученые разработают систему социального рейтинга граждан
Работать над системой начали больше года назад: все это время вуз собирал информацию от респондентов, которые участвовали в исследовании добровольно.

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Российские ученые стремятся создать систему измерения социального статуса личности среди населения в стране. К тестированию примут участие студенты и сотрудники Российского государственного социального университета, который является одним из первых вузов страны принимающий участие в тестировании.

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Ученые Российского государственного социального университета создают систему социального рейтинга граждан, которая установит новую систему рейтинга. Вуз разрабатывает экспериментальную платформу под названием «Мы».

Об этой новости изданию Коммерсантъ сообщили в пресс-службе Российского государственного социального университета. Более года назад университет приступил к разработке системы, которая была внедрена. За это время университет собрал информацию от респондентов, которые вызвались принять участие в эксперименте. Ожидается, что студенты и сотрудники университета протестируют систему в рамках пилотной программы с упором на ее оценку среди своих сотрудников и студентов.

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В Китае действует система социальных рейтингов. Социальные привилегии теряются для лица с низким рейтингом. Им запрещено покупать билеты на общественный транспорт или получать кредит в банке, а значит, они не могут его финансировать. Китайская методика рейтингования предполагает получение баллов от тех, кто участвует в системе, а также от тех, кто посещает антиправительственные мероприятия или участвует в протестах или публикует фейковые новости в интернете.

#россия #тестирование #российские ученые #социальный рейтинг #платформа «мы» #российскоий государственный социальный университет
Источник: kommersant.ru
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