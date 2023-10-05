Компания Meta планирует увольнения в своем подразделении Reality Labs, специализирующемся на решениях для метавселенных.

Компании Meta (признана в России экстремистской организацией; деятельность на территории РФ запрещена) готовится уволить неопределенное количество сотрудников в своем отделе Reality Labs.

реклама

Новости о предстоящих увольнениях были объявлены сотрудникам через внутренний целевой форум Workplace. Задействованный отдел под названием Facebook Agile Silicon Team (FAST) насчитывает около 600 сотрудников. Увольнения в этом отделе могут потенциально помешать амбициям компании Meta в области расширенной и виртуальной реальности (AR/VR).

Компания Meta интенсивно инвестирует в разработку метавселенной и планирует выделить $10 млрд на этот проект в ближайшие годы. Однако компания сталкивается с трудностями в изготовлении чипов для своих наушников AR/VR, способных конкурировать с изделиями сторонних компаний. В результате Meta понесла значительный ущерб в размере $13,7 млрд за свой отдел Reality Labs в 2022 году, что стало большим ударом по амбициям руководства компании.

В четвертом квартале 2022 года, сегмент Reality Labs сгенерировал $727 млн прибыли, пережив спад в 17% главным образом из-за сниженного спроса на наушники Quest 2. Несмотря на объявление проекта метавселенной генеральным директором Марком Цукербергом более года назад, внутренние документы свидетельствуют о том, что компания Meta имеет проблемы с технологическими аспектами, отсутствием интереса пользователей и неопределенностью.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В октябре 2022 года один из крупных долгосрочных инвесторов Meta подчеркнул необходимость уменьшения расходов компании на метавселенную для восстановления ее развития. Заявление инвестора отражает угрозы, связанные со способностью компании Meta успешно справляться с трудностями на рынке AR/VR.