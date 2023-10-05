Wildberries уже готовит технико-экономическое обоснование проекта строительства и необходимую проектную документацию. Открытие логоцентра запланировано в 2025 году.

Компания Wildberries строит логистический центр в Узбекистане, который планирует использовать в качестве крупнейшего хаба за пределами России. В проект маркетплейс вложил примерно за $140 млн.

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В логистическом центре Wildberries будет работать 7,5 тыс. человек. Узбекистанцы также могут найти возможности трудоустройства. Компания подготовила технико-экономическое обоснование и проектную документацию, 5 октября 2023 года проводится первое совещание. Строительство планируется завершить к 2025 году. Площадь центра превысит 150 тыс. кв. м.

По словам директора по международному развитию Wildberries Рафаэля Абрамяна, новый хаб поможет местным предпринимателям сократить затраты на логистику и использовать средства для расширения своего бизнеса.

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В начале 2023 года было объявлено Wildberries о создании совместного предприятия с Ассоциацией предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана под названием «Узтекстильпром» для продвижения экспорта узбекского текстиля, которым занимается маркетплейс на территории России. Платформу Wildberries используют местные производители Узбекистана для выхода на рынок не только России, но и всего СНГ.