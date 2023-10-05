Компания Davide Campari-Milano N.V. обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием запретить местному дистрибутору «Мастер-Трейд» ввозить и продавать напитки под своим брендом Aperol.

Материнская компания Campari выступает за запрет на импорт и продажу продукции под брендом Aperol в России.

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Структура компании Davide Campari-Milano N.V. подала иск к дистрибьютору «Мастер-Трейд» в арбитражный суд Российской Федерации, который расположен в Ростовской области. Как следуют из судебных документов, компания Campari не давала свое согласия на параллельный импорт продукции Aperol и на территории России бренд не должен вообще продаваться.

Суд в Ростовской области потребовал от компании Campari предоставить реальные доказательства сбыта и конкретных нарушений на территории России. Дата проведения встречи назначена на 30 октября 2023 года.

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После начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года, компания Campari прекратила инвестиции и сократила свой бизнес в Российской Федерации. Но российское подразделение «Кампари Рус» на 2023 год все еще действует и с января по июль 2023 года поставила в страну 3,12 млн литров алкоголя, а выручка компании по итогам 2022 года возросла на 20,9%, до 7,5 млрд руб. из них чистая прибыль «Кампари Рус» составила 507,6 млн руб.