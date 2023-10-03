Российский автопроизводитель «Кама» сообщил о том, что собрал 36 тыс. предзаказов на свой грядущий электромобиль «Атом». Начало производства этой модели запланировано на середину 2025 года.

Российский разработчик электромобилей «Кама» с начала сентября 2023 года получила 36 тыс. предзаказов на авто «Атом». Стоимость бронирования составила 7 тыс. руб., общая цена авто пока неизвестно.

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Осенью 2022 года стартап «Кама» вызвал интерес к массовому производству собственного электромобиля, которое, по данным компании, планируется запустить в 2025 году. «Кама» планирует наладить производство на мощность 450 тыс. штук в год до конца 2030 года. Предварительные заказы на автомобиль производитель разместил на официальном сайте в начале августа 2023 года. Как сообщили изданию РИА Новости в пресс-службе компании, регистрация открыта для всех, сообщили в пресс-службе.

В автомобиое «Атом» будет учитываться климатические особенности России. По словам разработчиков, автомобиль будет иметь возможность преодолевать расстояния до 500 км, но это будет зависеть от модели и года выпуска. Всего за семь секунд машина разгонится до 100 км в час.





В сентябре 2023 года каршеринговая компания «Делимобиль» и «Кама» подписали договор о предоставлении 25 тыс. авто для каршеринга в России.

В начале октября 2023 года проектом «Атом» заинтересовались в государственной корпорации по атомной энергии «Росатоме», дочка госкорпорации «Рэнера» купила примерно 23% акций в «Атом» за 6,2 млрд руб.

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