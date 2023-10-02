Российский разработчик систем искусственного интеллекта Smart Engines поможет ведомствам в проверки подлинности паспортов россиян и граждан стран СНГ.

Компания Smart Engines внедрила систему аутентификации документов. Российский реестр программного обеспечения уже включил разработку в свой список.

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Система на базе искусственного интеллекта способна за считанные секунды мгновенно получить информацию из паспортов россиян и граждан других стран СНГ. Документы проверяются в трех различных режимах: оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном. Идентификаторы служб выполняют серию тестов и проверок для обнаружения подделок и поддельных документов, таких как проверка подлинности формы, наличие защитных волокон, проверка правильности шрифтов, определение того, были ли подделаны штампы или иным другим образом подделки. Обычно системе требуется три секунды на проверку, прежде чем система выполнит повторную проверку. Технология может анализировать документы из Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана, а также из некоторых других стран.

В комплексе системы используется запатентованная технология небиометрической проверки лица, которая позволяет перекрестно проверять лицо владельца и фотографию в документе/чипе. Система работает на локальной рабочей станции и не требует передачи данных на сторонние серверы. Ряд российских банков уже пользуются услугами компании Smart Engines по распознаванию документов.

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По словам представителей Smart Engines, компания выявила конкретный рыночный спрос на услугу по обнаружению подделок. Если проверять подлинность российских паспортов в РФ научились, то с документами других государств порой возникают сложности, поскольку не все знают, как должен выглядеть паспорт соседних стран. Компания-разработчик, созданная выпускниками Российской академии наук, использует свои технологии с 2016 года. Smart Engines проводит исследования в области распознавания и обработки изображений, машинного обучения, распознавания видеопотоков и алгоритмической оптимизации.