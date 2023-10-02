Сервис доставки продуктов «СберМаркет» расширил географию присутствия и запустил доставку из супермаркетов еще в 200 городах России.

В рамках расширения географии «СберМаркет» расширил ассортимент продукции и начал предлагать доставку из супермаркетов в 200 городах России, где проживает более 20 тыс. человек.

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«СберМаркет» зашел в новые города со значительным числом жителей, такие как Кисловодск, Серпухов, Таганрог, Череповец, Старый Оскол, Рыбинск, Углич, Копейск, Нефтекамск, Ковров, Невинномысск, Сызрань, Салават и в некоторые другие города России. Следовательно, услуга на 2 октября 2023 года доступна более чем в 360 точках по всей стране.

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Партнерами сервиса «СберМаркет» являются сетевые супермаркеты «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «ВкусВилл», «Фикс Прайс», «Самокат», а также аптечные сети. По меню заказов в онлайн-каталоге числятся около 10 тыс. товаров. Продукты питания, готовые блюда, косметика, лекарства, детские товары, животные, предметы домашнего обихода и ряд других товаров, которые могут заказать себе домой потребители в России.