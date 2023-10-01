Zen 5 дебютирует в начале 2024 года, а Zen 6 - во второй половине 2025 года. Улучшение характеристик процессоров и новая архитектура принесут до 15% увеличения производительности между поколениями

В сети появилась информация о Zen 5 и Zen 6 от AMD. И хотя революции ждать не стоит, архитектура должна принести интересные решения.

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Блогер Moore's Law Is Dead поделился некоторой информацией о будущих системах AMD. Наиболее важные из них касаются архитектур Zen 5 - Nirvana, и Zen 6 - Morpheus. Zen 5 дебютирует в начале 2024 года, а Zen 6 - во второй половине 2025 года.

В опубликованном материале Moore's Law Is Dead было представлено несколько слайдов из закрытой презентации AMD, в которых описывались будущие архитектуры. Согласно предоставленной информации, системы на базе Zen 5 будут производиться по 4 нм и 3 нм литографическому процессу и могут быть оснащены максимум 16 ядрами и 48 КБ кэш-памяти. Ожидается, что новая архитектура приведет к увеличению IPC на 10–15%.

Это вполне вероятно, если учесть, что Zen 5 будет иметь структуру, аналогичную Zen 4. Интересно, что следующая серия процессоров может получить ядра с меньшим энергопотреблением.





Ожидается, что архитектура Zen 6 принесет гораздо большие изменения, которые, по словам ютубера, будут полностью переработаны. Одним из главных изменений, которые планирует внести AMD, является увеличение максимального количества ядер до 32. В компании AMD ожидают, что чипы будут производиться с использованием 3 нм и 2 нм литографических процессов. Ожидается также рост IPC примерно на 10%, хотя в этом случае многое может зависеть от производительности, предлагаемой предыдущей архитектурой.

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Благодаря 32-ядерным CCX компания AMD сможет существенно нарастить количество ядер в CPU EPYC и более эффективно конкурировать с Intel, которая уже анонсировала 288-ядерные Xeon.