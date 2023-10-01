Чехия рассматривает возможность запуска производства винтовок на Украине. По словам представителя оборонного ведомства Чехии, совместные проекты, их стандартизация и совместимость с НАТО необходимы для дальнейшей интеграции Украины в западные оборонные и военные структуры.

Украине будет предоставлено разрешение на производство автоматов CZ BREN 2, а также начать производство боеприпасов к ним. Об этом сообщается на сайте Минобороны Чехии.

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Украинские мощности будут задействованы в производстве CZ BREN 2, что считается важной вехой в развитии украинско-чешского сотрудничества, об этом сообщается на сайте Минобороны Чехии.

Высококачественная верхняя часть ствольной коробки CZ BREN 2 из алюминиевого сплава и корпус спускового крючка из высокопрочного полимера обеспечивают легкий вес и исключительную устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Эргономичный дизайн, регулируемая непоступательно-поступательная рукоятка заряжания, складной/регулируемый приклад и двустороннее управление позволяют полностью настроить CZ BREN 2 под каждого пользователя. Мультикалиберная система позволяет легко переключаться между мощными калибрами 5,56х45 от НАТО и 7,62х39 и обратно.

Штурмовые винтовки компании Сeska zbrojovka будут производить на Украине под брендом Sich. Проект по производству боеприпасов будет реализовывать компания Sellier&Bellot.

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