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Крупнейшее обновление в истории киберспортивной платформы FACEIT выпустила объемное обновление, которое призвано улучшить игру в Counter-Strike 2 для всех пользователей и сделать FACEIT более конкурентной.
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В первом сезоне будет организован самый большой в мире призовой фонд, когда-либо разыгранный посредством публичного подбора игроков: $100 тыс. будут разыграны между киберспортсменами исключительно Challenger стадии.
- Новые серверы с локациями в России и Финляндии.
- После выхода Counter-Strike 2 все игроки на FACEIT должны будут пройти калибровку.
- Теперь киберспортсмены могут выбирать 4 предпочтительных сервера для более предпочтительного пинга.
- Античит от киберспортивной платформы FACEIT теперь обязателен для установки на каждом игровом ПК.
- Геймеры теперь могут использовать документы для подтверждения учетных записей, чтобы верифицировать свой аккаунт и играть без смурфов.
- В общих командах с большими разрывами в рейтинге и уровнях (2 игрока с 3 LVL, 3 игрока с 10 LVL), киберспортивнам будут давать заниженные очки +1 или +7 очков в системем рейтинга. Сделано это для борьбы с бустерами на платформе.
- Премиум-игроки больше смогут выбирать 5 предпочтительных карт для игры с другимим стаками, поскольку до этого они могли выбирали лишь 3 карты.
- На платформе FACEIT появился новый режим под названием Super Match v1. Киберспортсмены теперь могут начать матч и ожидать игроков без полного состава у врагов, без новых аккаунтов и без большой разницы в рейтинге между игроками.