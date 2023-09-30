Самое большое обновление в истории FACEIT.

Крупнейшее обновление в истории киберспортивной платформы FACEIT выпустила объемное обновление, которое призвано улучшить игру в Counter-Strike 2 для всех пользователей и сделать FACEIT более конкурентной.

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В первом сезоне будет организован самый большой в мире призовой фонд, когда-либо разыгранный посредством публичного подбора игроков: $100 тыс. будут разыграны между киберспортсменами исключительно Challenger стадии.

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