Был опубликован сборник The International 2023 для Dota 2, в котором освещаются достижения игры.

реклама

«Целью обновления может быть выпуск косметического контента или улучшение баланса, в зависимости от фокуса к The International 2023. Обновление может быть нацелено на сбор наиболее значительной суммы денег в призовой фонд для турнира года. Мы решили сделать что-то более конкретное: подчеркнуть качество игроков, команд и качество игры на The International.

Мы поставили перед собой задачу создать комплекс заданий, чтобы получить удовольствие от турнира и сделать паузу между матчами более приятной. Набор испытаний создан вокруг профессиональных игроков, а сам турнир — это именно то, что входит в компендиум 2023 года. Мы вновь представили и улучшили некоторые из наших любимых функций, таких как фэнтезийная лига и прогнозы, а также добавили новые занятия, такие как легкое бинго и впечатляющее испытание Road to TI», - сообщили в Valve.