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Valve выпустила тематическое обновление в честь The International 2023
Состоялся релиз компендиума в честь The International 2023 по Dota 2. Valve сообщила об этом на официальном сайте MOBA.

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Был опубликован сборник The International 2023 для Dota 2, в котором освещаются достижения игры.

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«Целью обновления может быть выпуск косметического контента или улучшение баланса, в зависимости от фокуса к The International 2023. Обновление может быть нацелено на сбор наиболее значительной суммы денег в призовой фонд для турнира года. Мы решили сделать что-то более конкретное: подчеркнуть качество игроков, команд и качество игры на The International.

Мы поставили перед собой задачу создать комплекс заданий, чтобы получить удовольствие от турнира и сделать паузу между матчами более приятной. Набор испытаний создан вокруг профессиональных игроков, а сам турнир — это именно то, что входит в компендиум 2023 года. Мы вновь представили и улучшили некоторые из наших любимых функций, таких как фэнтезийная лига и прогнозы, а также добавили новые занятия, такие как легкое бинго и впечатляющее испытание Road to TI», - сообщили в Valve.

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Достижения компендиума приближают вас к получению наград. Все награды в 2023 году ориентированы на игроков и турниры, как и квесты, при этом все структуры вознаграждений привязаны к результативности игрока. Сам ивент к The International 2023 пока не добавлен в игру.

#игры #обновление #dota 2 #игровые новости #moba #the international 2023
Источник: dota2.com
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