Компания Ozon стремится расширить сеть пунктов выдачи заказов и улучшает условия сотрудничества для партнеров.

Ozon решила вдвое увеличить сумму денег, получаемую от доставки заказов физическим лицам в домашних пунктами выдачи. Компания увеличила количество мест для стандартных пунктов выдачи в небольших городских и сельских районах.

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Ozon будет упрощено открытие стандартных точек для партнеров из небольших населенных пунктов. Компания также упростит требования к первым двум неделям контракта. Минимальная площадь помещений будет снижена с 25 кв. м. до 20 кв. м., а на ремонт будет предоставлена шестимесячная отсрочка.

Введение таких точек в охранную зону окажет дополнительную поддержку бизнесу региона и выступит источником дополнительной помощи. В небольших городах это позволит расширить потенциальные локации и ускорить подготовку пункта выдачи к открытию, облегчив выбор локаций. Изменения внедрены в рамках планов по расширению сети Ozon и ускорению ее развития в регионах.

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Компания Ozon увеличит финансовую выгоду по тарифу «Домашний пункт» новым и существующим партнерам. Вознаграждение будет увеличено с 2,7% до 5% от оборота, при этом сумма выплачиваемых баллов увеличится с 2,7% до 5% от оборота. Компания утверждает, что по прибыльности это аналогично другим компаниям.