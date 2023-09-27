Онлайн-платформа Wildberries расширяет предложение техники и электроники в тех сегментах, где наблюдается наибольшая потребность в качественной продукции по доступным ценам.

Интернет-магазин Wildberries инициировала продажу электроинструментов под своим брендом RAZZ. Маркетплейс диверсифицирует свою продуктовую линейку в нишах, где наблюдается наибольший спрос.

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В сентябре 2023 года пользователи сайта получили доступ к 17 продуктам, включая сварочные аппараты, торцовочные и циркулярные пилы, дрели и перфораторы. В течении октября 2023 года Wildberries планируют увеличить разнообразие своей линейки продуктов. Компания добавит в интернет-магазин еще около 30 разновидностей отверток, уровней, лобзиков и других предметов. Данная продукция подходит как для профессиональной работы, так и для домашнего использования.

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Раньше Wildberries продавала своим клиентам собственные кондиционеры, сплит-системы и холодильники под брендом RAZZ. Покупатели во многих регионах России на 27 сентября 2023 года уже могут приобрести варочные панели. На данный момент крупная бытовая техника перевозится по Московской области, Санкт-Петербургу, Калужской, Новгородской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Тверской, Ростовской областям и Краснодарскому краю. Бесплатная доставка и самовывоз включены в стоимость доставки и самовывоза. RAZZ вскоре предоставит в продажу посудомоечные машины и духовки, это будет сделано до конца 2023 года.