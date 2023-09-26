Документы, опубликованные судом США после судебного разбирательства между Microsoft-Activision и FTC, содержали вопросы и ответы между генеральным директором Sony Interactive Intertainment Джимом Райаном и инвесторами из инвестиционной компании Fidelity.

Генеральный директор Sony Interactive Intertainment Джима Райана в разговоре с инвесторами упомянул PlayStation Home - «очень раннем проявлении» платформенной метавселенной.

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По словам Райана, этот инструмент был ранним воплощением чего-то, что намного опережало его время. В ходе обмена электронными письмами с инвесторами из инвестиционной компании Fidelity. Джим Райан говорил о стратегии Sony в отношении метавселенной. Одной из тем, которые они обсуждали, был устройство виртуальной реальности под названием PlayStation VR2.

Генеральный директор Sony отметил, что PlayStation Home не развивалась, потому что это было очень раннее воплощение концепции. Сама технология была на 10-15 лет впереди своего времени в цифровой реальности. Хотя Райан не уточнил связь между PlayStation Home и PlayStation VR2, он подтвердил планы расширения возможностей в среднесрочной перспективе. У Sony есть захватывающие проекты, связанные с созданием игрового мета мира, который потенциально может сотрудничать с другими частями компании. Развлечения имеют большой потенциал в поле метавселенной.

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По данным VGTimes, планы компании Sony по расширению возможностей PlayStation VR2 и их намеки на метавселенную подчеркивают их приверженность к масштабированию компании. Это говорит о том, что они исследуют возможности создания виртуальных пространств, которые позволяют пользователям взаимодействовать друг с другом и с экосистемой Sony новыми способами.