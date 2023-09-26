Компания «Яндекс» запустила сервис временных исполнителей «Яндекс Смена».

Компания «Яндекс» запустила проект для временных исполнителей на заказы под названием «Яндекс.Смена».

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«Яндекс.Смена» предлагает исполнителям возможность поиска подработки в удобное время и в удобном месте, сообщается на сайте компании. Компании-работодатели могут предоставлять возможности трудоустройства для их найма. Сервис рекламирует себя как информационную службу, а услуги предоставляют партнеры. Получать доступ к заданиям могут только физические лица, которые зарегистрированы в России, как самозанятые.

Заказы в сервисе доступны на 26 сентября 2023 года лишь в крупных городах России в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Задание включает в себя, среди прочего, такие задачи, как демонстрация продуктов, сборка заказов и выдача покупок в пунктах самовывоза.

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Заказчик на сервисе «Яндекс.Смена» оплачивает работу, при этом одна часть дохода является фиксированной, а вторая переменной. Фиксированная часть перечисляется на следующий день после завершения слота по реквизитам, а переменная часть поступает на счет самозанятые через три дня после выполнения задания. По данным компании «Яндекс», доход самозанятого на сентябрь 2023 года может составить до 3,4 тыс. руб.