Пользователи X (бывший Twitter) смогут пользоваться аудио- и видеозвонками, а также зашифровывать свои личные сообщения.

Американский сервис микроблогов и социальная сеть X (бывший Twitter) запустит аудио- и видео звонки на своей платформе, только для премиум подписчиков.

реклама

Генеральный директор X (бывший Twitter) Линда Яккарино подтвердила в начале августа 2023 года, что видео звонки появятся на платформе Х в рамках перехода соцсети на «приложение для всего».

В конце сентября 2023 года один из инвесторов социальной сети Крис Мессина раскрыл новый код приложения X, который поддерживает аудио- и видео звонки от других верифицированных пользователей. Сообщения могут получать аккаунты с премиумом от пользователей, на которых они подписаны или же от пользователей из их адресной книги.

Американский предприниматель Илон Маск с 2017 года всегда хотел, чтобы X (бывший Twitter) стал «приложением для всего», как китайский сервис WeChat.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

На 26 сентября 2023 года объем продаж на платформе X (бывший Twitter) достиг лишь около 1 млн. Одновременно сервис достиг уникальных пользователей в общем количестве 550 млн.