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Сбер запатентовал технологию на основе искусственного интеллекта, которая позволяет прослушивать аудио- и видео звонки на телефоне, в том числе в мессенджерах. Технология разработана российскими программистами для противодействия мошенникам.
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Технология предусматривает собой систему анализа голосовых вызовов для выявления и предотвращения социальной инженерии путем активации голосового бота. В документе изложены этапы процесса и подробно описаны шаги.
Согласно документу, этот прогресс будет способствовать повышению эффективности выявления мошеннических действий. Современные технологии не обеспечивают комплексного анализа аудио потока, как говорится в утверждении.
Запатентованная технология Сбера позволит обнаружить мошенника не только путем выявления типичных слов и фраз жертвы, но и путем анализа тональности, эмоциональности, просодии и других соответствующих компонентов.
В описании патента обычно описываются два основных метода использования этой технологии. В первом случае, в какой-то момент бот будет общаться с мошенниками до тех пор, пока не идентифицирует их как потенциальных злоумышленников, после чего он предупредит пользователя. Во втором случае, технология будет обнаруживать мошенников, анализируя всю аудио подпись и идентифицируя их только по определенным паттернам заложенным в искусственный интеллект.