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ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» за повышение тарифов на связь
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Мегафона в связи с необоснованным повышением тарифов на услуги связи.

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Федеральная антимонопольная служба РФ обвинила оператора сотовой связи Мегафон в повышении тарифов на услуги связи.

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В 2023 году оператор увеличил тарифы для более чем 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, что подкреплено Мегафоном, как рост издержек. Хотя после проверки Федеральной антимонопольной службы РФ было установлено, что расходы ПАО «МегаФон» за последние месяцы значительно сократились. В ведомстве констатировали, что чистая прибыль компании выросла благодаря последним данным ее финансовой отчетности.

Российская телекоммуникационная компания «Мегафон» может быть оштрафован, если будет установлено, что оператор виновен в совершении преступления. В пресс-службе компании заявили, что официального уведомления от федерального ведомства пока не получали.

К декабрю 2022 года Федеральная антимонопольная служба РФ уже признавала «Мегафон» нарушителем и выдала предписание о снижении тарифов, о чем также сообщило ведомство. На 25 сентября 2023 года предписание ведомства остается неисполненным, оператор обжалует его в суде.

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За первое полугодие 2023 года МегаФон зафиксировал выручку в размере 209,89 млрд руб., что на 13% выше показателя 2022 года по МСФО и выручки по состоянию на первое полугодие того же года. Чистая прибыль выросла в 2,3 раза и достигла 26,9 млрд руб.

#россия #мегафон #оператор связи #повышение тарифов #российская телекоммуникационная компания #федеральная антимонопольная служба #федеральная антимонопольная служба рф
Источник: tass.ru
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