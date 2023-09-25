VR-шлем Pimax Crystal являеться одной из самых дорогих гарнитур виртуальной реальности, которые пользователи могут купить на сентябрь 2023 года. VR-шлем Pimax Crystal оснастили экранами с квантовыми точками и mini-LED подсветкой.

Миссия гарнитуры Pimax Crystal VR заключается в предоставлении опыта энтузиастам, которые ищут следующий шаг в иммерсивных играх. Однако этот VR-шлем еще не совсем готов к прайм-тайму.

реклама

Однако, учитывая высокую цену и медленное внедрение обещанных функций, Pimax Crystal на сентябрь 2023 года воспринимается бета-тестерами как продукт, который все еще находится в разработке, а не как универсальное решение для виртуальной реальности для ПК. Гарнитура оснащена двумя дисплеями QLED с подсветкой mini-LED, также у Pimax Crystal есть особые линзы, которые обеспечивают очень чёткое изображение.

Pimax Crystal доступен по цене $1,6 тыс. около 154 тыс. руб. на сентябрь 2023 года, что позиционирует устройство, как одну из самых дорогих доступных потребительских гарнитур. Для сравнения, это примерно та же стоимость, что и у Meta Quest Pro на момент его запуска, и сопоставима с HTC Vive Pro 2 с его контроллерами и базовой станцией.

Устройство Pimax Crystal позиционируется на рынке как VR-шлем, обладающий самым высоким количеством пикселей среди всех потребительских гарнитур виртуальной реальности. Pimax Crystal отличается исключительно дисплеем: он обеспечивает колоссальное общее разрешение 5760 x 2880 при 35 ppd (пиксели на градус). Для сравнения, это значительно выше, чем у таких устройств, как PSVR 2 и HP Reverb G2. Это обеспечивает невероятно высокое разрешение 2880 x 2880 на глаз, которое также может работать на частоте 90 или 120 Гц в зависимости от поддерживаемого программного обеспечения.

Качество сборки гарнитуры отличное, и она изготовлена в основном из черного пластика, выполненного в угловатом дизайне. Гарнитура похожа на предыдущий флагман от компании-разработчика под названием Pimax 8K X, и в целом выглядит отлично. Однако при весе 960 г Pimax Crystal действительно кажется немного тяжелым, когда пользователь его носит. Сзади есть зубчатое колесо, которое можно затянуть или ослабить, чтобы зафиксировать игрока ремнем. На устройстве присутствует большая вставка из пенопласта для тех, кто носит очки, если пользователю нужно дополнительное пространство.

Pimax Crystal отличается от других гарнитур виртуальной реальности для ПК, так это специальным режимом «все в одном», который можно активировать щелчком переключателя на устройстве. В Pimax Crystal иметься процессор Qualcomm Snapdragon XR2, а также двухпроцессорные чипы PC VR Engine. Входящий в комплект кабель с оплеткой длиной 5 м подключается к Pimax Crystal, а затем к DisplayPort, USB 3.0 и USB 2.0, которые выводятся на заднюю панель ПК.

В комплект поставки Pimax Crystal входят два аккумуляторных блока емкостью 6000 мАч, которые можно заряжать с помощью USB-C. Пользователь может достаточно легко менять батарейки, используя выдвижной механизм, который после установки на место защелкивается с приятным щелчком. Также есть стандартная кнопка включения, регулятор громкости справа и ползунок межзрачкового расстояния на левой верхней стороне гарнитуры с диапазоном автофокусировки от 58 до 72 мм, который можно регулировать вручную.

Премиальный характер Pimax Crystal дополняют высококачественные наушники-вкладыши DMAS, встроенные в саму гарнитуру, и четыре внешние камеры с глубиной резкости внутри гарнитуры, что означает отсутствие необходимости в базовой станции. Базовая станция традиционно используется в высококлассных гарнитурах виртуальной реальности для ПК, таких как Steam Index, для точного отслеживания движений рук и глаз. Эти станции могут занимать довольно много места в вашей установке или комнате, поэтому большим плюсом является то, что этот производитель встроил камеры в саму модель, чтобы свести это на нет.





Два контроллера, которые поставляются с Pimax Crystal, похожи на те, что пользователи найдут и в Meta Quest Pro, с джойстиком и двумя лицевыми кнопками на каждом, в сочетании с бампером, триггером и кнопками меню. Они гладкие и легкие, приятно лежат в руке и заряжаются через USB-C.

Компания-разработчик обещает пятиминутное время запуска с того момента, как пользователь подключит все необходимое для входа в игру. Приложение Pimax Play само по себе простое в использовании и, помимо отображения гарнитуры, контроллеров и отслеживания на экране, также позволяет юзеру вносить дополнительные изменения. Начиная с настроек параметров помещения и заканчивая настройкой таких параметров, как калибровка пола.

Большую часть времени, проведенного с Pimax Crystal, функция отслеживания глаз и пальцев не работала, однако теперь это исправлено в недавнем обновлении прошивки, в котором также добавлен автономный режим.

Однако, когда дело доходит до ПК VR-шлема Pimax Crystal действительно выделяется среди поддерживаемого программного обеспечения, особенно при загрузке в Steam VR. В то время как гарнитура, по сути, имитирует Valve Index для удобства использования, пользовательский опыт в целом действительно на высшем уровне.

Превосходное качество звука наушников-вкладышей DMAS, которые обеспечивают захватывающий и точный объемный звук. Геймеры слышат все, начиная от кружения кораблей космической эры летящих по небу в игре Half-Life: Alyx, и заканчивая более тонкими звуками, такими как опрокидываемая консервная банка или шаги за закрытой деревянной дверью.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В конечном счете, гарнитура Pimax Crystal невероятно мощная и обеспечивает наилучшее качество изображения и звука, которое пользователь может получить на сентябрь 2023 года, но за эту привилегию вы платите высокую цену. Вот почему VR-шлем трудно продать всем, кроме тех энтузиастов, которые хотят получить топовую производительность. Что же касается всех остальных, то вам лучше выбрать что-то с более агрессивным соотношением цены и производительности, например Valve Index или что-то автономное, к примеру, Meta Quest 2.