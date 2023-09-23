реклама
Правительство Российской Федерации подписало постановление, устанавливающее экспериментальный правовой режим в сфере сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем посредством экспериментирования с цифровыми инновациями.
реклама
В условиях экстремальных погодных явлений и изменения климата в России, производителям нужны новые инновационные стратегии, которые повышают производительность, уделяя при этом приоритет устойчивому развитию. Дроны сыграют ключевую роль в поиске решения этих проблем. Текущее использование дронов в сельском хозяйстве включает в себя съемку и картографирование, мониторинг состояния сельскохозяйственных культур и обнаружение болезней растений. Ожидается, что такие услуги, как автоматическое обнаружение болезней, опрыскивание и автоматизированные дроны, размещаемые на фермах, станут реальными услугами в течение следующего десятилетия.
В рамках правового режима условия будут соблюдены, если применение средств защиты растений будет осуществляться посредством высокоавтоматизированных операций с использованием сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем.
Согласно документу, в список попали Республика Татарстан, Алтайский край, Астраханская область, Воронежская область, Саратовская область, Ульяновская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Тамбовский край, Нижегородская область и Новосибирский край. Срок действия экспериментального правового режима до 2026 года.
В рамках экспериментального правового режима с использованием беспилотных авиационных систем будет обработано около 490 тыс. Га сельскохозяйственных угодий. Будет задействовано использование не менее 60 дронов.
ЕВОДВ рамках тестирования будут рассмотрены различные методы защиты от незаконного использования сельскохозяйственных беспилотных систем. Тестирование будет проходить согласно положению ПКЗ-2005 о разработке, производстве, реализации и эксплуатации средств шифровальной защиты информации на землях сельскохозяйственного назначения, а также методы идентификации беспилотных летательных аппаратов.