Программу разработало Министерство экономического развития, ведомcтвом введено специальное регулирование выдачи акта допуска сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем к эксплуатации.

Правительство Российской Федерации подписало постановление, устанавливающее экспериментальный правовой режим в сфере сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем посредством экспериментирования с цифровыми инновациями.

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В условиях экстремальных погодных явлений и изменения климата в России, производителям нужны новые инновационные стратегии, которые повышают производительность, уделяя при этом приоритет устойчивому развитию. Дроны сыграют ключевую роль в поиске решения этих проблем. Текущее использование дронов в сельском хозяйстве включает в себя съемку и картографирование, мониторинг состояния сельскохозяйственных культур и обнаружение болезней растений. Ожидается, что такие услуги, как автоматическое обнаружение болезней, опрыскивание и автоматизированные дроны, размещаемые на фермах, станут реальными услугами в течение следующего десятилетия.

В рамках правового режима условия будут соблюдены, если применение средств защиты растений будет осуществляться посредством высокоавтоматизированных операций с использованием сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем.

Согласно документу, в список попали Республика Татарстан, Алтайский край, Астраханская область, Воронежская область, Саратовская область, Ульяновская область, Ставропольский край, Волгоградская область, Тамбовский край, Нижегородская область и Новосибирский край. Срок действия экспериментального правового режима до 2026 года.

В рамках экспериментального правового режима с использованием беспилотных авиационных систем будет обработано около 490 тыс. Га сельскохозяйственных угодий. Будет задействовано использование не менее 60 дронов.





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ЕВОДВ рамках тестирования будут рассмотрены различные методы защиты от незаконного использования сельскохозяйственных беспилотных систем. Тестирование будет проходить согласно положению ПКЗ-2005 о разработке, производстве, реализации и эксплуатации средств шифровальной защиты информации на землях сельскохозяйственного назначения, а также методы идентификации беспилотных летательных аппаратов.