В России будут блокироваться сервисы, сдающие в аренду виртуальные мобильные номера, с 1 сентября 2024 года. Они нужны не только мошенникам.

Правительство России запретило аренду виртуальных мобильных номеров из-за того, что они могут представлять угрозу безопасности в сфере связи и интернета.

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Правительство Российской Федерации соответствующим постановлением вносит изменения в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования. С 1 сентября 2024 года документ вступит в силу. Депутаты Госдумы РФ надеются, что этот запрет поможет сократить количество мошенников.

Роскомнадзор в марте 2023 года представил проект постановления против использования виртуальных мобильных номеров в России, утверждая, что это нарушает безопасность интернета и поощряет использование услуг связи в незаконных целях. Киберпреступники часто занимаются мошенническими действиями, такими как аренда виртуальных номеров и использование временных номеров в мошеннических целях. В ведомстве сообщили, если пользователь использует временный номер для создания аккаунта в социальных сетях и мессенджерах, то, скорее всего, он будет использован для распространения противоправной информации и мошенническим и незаконным путем. В 57% мошеннических кампаний, использовались виртуальные номера, говорится в сообщении Роскомнадзора. Одним из примеров использования таких DEF-номеров могут быть ставшие уже привычными звонки из банков.

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По словам члена комитета Госдумы РФ информационным технологиям и связи Антона Немкина, мы фактически никаким образом не запрещаем виртуальные номера, мы просто запрещаем их аренду, а не всю индустрию виртуальных номеров, как отметил депутат. В мошеннических схемах в России распространены не реальные, а виртуальные, которые на сентябрь 2023 года принадлежат иностранным оператором связи.