Ubisoft сообщила, что Assassin’s Creed Nexus VR станет доступна в ноябре 2023 года. По случаю анонса был опубликован новый геймплейный трейлер.

Компания Ubisoft подтвердила информацию о том, что запуск игры Assassin's Creed Nexus VR для гарнитуры Meta Quest состоится 16 ноября 2023 года.

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Ubisoft также выпустила в эфир новый геймплейный трейлер игры. На видео показывается как серия убийств, драк, паркура и многого другого будет перенесена в виртуальную реальность. В трейлере представлены три играбельных главных героя, а именно Эцио Аудиторе, Коннор Кенуэй и Кассандра, а также три эпохи, которые они пережили.

В роли Коннора геймеры будут исследовать Америку XVIII века во время революции. В роли Эцио игроки будут заниматься паркуром в Италии XV века во времена итальянского Ренессанса, а в роли Кассандры игроки будут сражаться в качестве наемного убийцы в Древней Греции.

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После запуска в ноябре 2023 года Assassin's Creed Nexus VR будет доступна на гарнитурах Meta Quest 2, Meta Quest Pro и Meta Quest 3 по цене $40 или около 3,9 тыс. руб.