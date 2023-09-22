Полный выпуск смартфона «Р-ФОН» с операционной системой (ОС) «РОСА Мобайл» стартовал 11 сентября в Саранске на производственных мощностях АО «Рутек».

Антишпионский смартфон Р-ФОН запущен в производство на территории в России. На саранских мощностях АО «Рутек» с 11 сентября 2023 года начато полномасштабное производство смартфонов Р-ФОН. На мощностях АО «Рутек» в Саранске создается поверхностный монтаж плат и заводская прошивка операционной системой РОСА Мобайл на Р-ФОН.

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Со слов инженеров НТЦ ИТ РОСА, которые пишут драйверы операционной системы для каждого аппаратного компонента смартфонов. Р-ФОН обеспечивает безопасность их владельцев от несанкционированного доступа к персональным данным, обеспечивая защиту аппаратного обеспечения устройств от любых потенциальных шпионских атак.

В АО «Рутек» подчеркнули, что российские специалисты несут исключительную ответственность за полное серийное производство и управление Р-ФОНом, что является ключевой особенностью производства. Это гарантирует, что никакие конфиденциальные данные, такие как фотографии, документы, телефонные звонки или местоположение не утекут с устройства без согласия пользователя.

Большинство драйверов предлагаются как часть закрытого программного кода, также известного как Binary Large Object — двоичный большой объект, он же Blob. Blobs обслуживают взаимодействие с модулями, отвечающими за основную аппаратную функциональность мобильного устройства: камера, микрофон, GNSS, Bluetooth, Fingerprint, Wi-Fi-модуль, NFC. При этом производители модулей не выпускают документацию о работе драйверов и не раскрывают код.

Со слов генерального директора НТЦ ИТ РОСА Олега Карпицкого, blobs могут содержать программные закладки, что позволяет хакерам проникнуть через камеру или микрофон, сканировать местоположение пользователя или атаковать устройство через беспроводные интерфейсы, такие как Bluetooth, Wi-Fi и модем. Тем самым допуская кражу как биометрических данных, так и всей информации пользователя, доступной этому модулю во время работы.

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