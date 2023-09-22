Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий увеличить стоимость новых лицензий до 1 млн руб.

В первом чтении Госдума России одобрила законопроект, предлагавший изменения в Налоговый кодекс РФ, которые предусматривают повышение стоимости получения лицензии на оказание услуг связи с 7,5 тыс. руб. до 1 млн руб.

реклама

В частности, законопроект касается услуг, которые должны оказывать операторы связи, требующие установки оборудования, обеспечивающего функционирование системы оперативно-розыскных мероприятий. Лицензии на фиксированную, междугородную и сотовую связь, доступ в интернет и передачу данных - это лишь несколько примеров услуг, подпадающих под эту категорию. Ожидаемая дата вступления изменений в силу - 1 января 2024 года.

Основная цель законопроекта – предотвратить практику уклонения недобросовестных операторов от уплаты штрафа путем получения новой лицензии, которая существенно ниже нынешнего штрафа за административные правонарушения. Штрафы, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, составляют от 300 тыс. руб. до примерно 500 тыс. руб, а за повторное нарушение - от 2 млн до 6 млн руб.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин утверждает, что существует широко распространенная тенденция, когда нарушителям гораздо проще получить новую лицензию, чем выполнить свои долговые обязательства. Более того, он предположил, что существует проблема с внедрением оборудования системы оперативно-розыскных мероприятий. Немкин предполагает, что, установив уровень лицензии, эквивалентный стоимости существующих штрафов и оборудования, проблему можно решить и добиться сокращения количества недобросовестных операторов.