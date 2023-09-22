Турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники написала, что Роман Абрамович переехал из Лондона в Стамбул. По их данным, он приобрел недвижимость за $18 млн.

18 сентября 2023 года стало известно, что миллиардер Роман Абрамович купил особняк на берегу Босфора в Стамбуле. Стоимость объекта оценивается в $18 млн, как и ожидаемые расходы на его эксплуатацию.

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Информационное агентство Hurriyet сообщило о том, что площадь объекта составляет около 9,6 тыс. кв. м. Два здания на участке имеют общую площадь около 2 тыс. кв. м. В поместье ведутся ремонтные работы, которые начались в середине сентября 2023 года.

Абрамовичу не удалось получить необходимые разрешения на строительство вертолетной площадки, несмотря на его первоначальные планы приобрести дом на Босфоре. Он купил участок в другом месте. Для защиты нового особняка был поставлен высокий забор, проведен ремонт дорог на 22 сентября 2023 года.

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Роман Абрамович, чье состояние оценивается в $10 млрд, ценит свою безопасность и конфиденциальность, а новый особняк в Турции предложит ему уединенное и приватное пространство. Абрамович подвергся британским санкциям в марте 2022 года, ссылаясь на текущую геополитическую ситуацию из-за начала специальной военной операции России на Украине в конце февраля 2022 года. Абрамович принял решение продать футбольный клуб «Челси» в мае 2022 года.