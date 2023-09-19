19 сентября 2023 года Google объявила о значительном обновлении своего искусственного интеллекта (ИИ) Bard с новыми функциями, направленными на улучшение творческого сотрудничества и сделать инструмент более функциональным на разных языках.

19 сентября 2023 года Google объявила о значительном обновлении своего искусственного интеллекта (ИИ) Bard с новыми функциями, направленными на улучшение творческого сотрудничества и сделать инструмент более функциональным на разных языках.

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При обновлении Google Bard в нем появилась поддержка расширений для Google apps такие, как Gmail, Docs, Drive и других. Новые расширения, которые теперь включены по умолчанию, позволяют Bard получать доступ к информации в режиме реального времени с карт, YouTube, отелей и рейсов, а также работать с ней. Он находится прямо там, в правом верхнем углу экрана Bard, и пользователь может быстро выбрать расширение, набрав “@”, за которым следует название расширения в поле запроса. Новые расширения в Google Bard можно и отключать для запроса данных с других сервисов.

Кроме того, Google также внедрила функцию общего доступа к ссылкам, которая позволяет пользователям делиться своими беседами с бардами с кем угодно, кто затем может продолжить беседу самостоятельно. У сервиса Bard теперь есть кнопка G внизу каждого ответа, на которую пользователь может нажать, чтобы Bard перепроверил свой ответ в Google.

По словам разработчиков, они верят в быстрое развитие и привнесение в мир лучшего от бардов. Пользовательские отзывы помогли разблокировать самую функциональную версию Bard для более тесного сотрудничества на языках и в странах по всему миру. Google Bard теперь доступен для публичного просмотра в прямом эфире.

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