Метавселенные подорвут конфиденциальность пользователей, если не будут предприняты значительные шаги по улучшению и регулированию того, как технология собирает и хранит персональные данные, утверждается в новом отчете Нью-Йоркского университета.

Метавселенные подорвут конфиденциальность пользователей, если не будут предприняты значительные шаги по улучшению и регулированию того, как технология собирает и хранит персональные данные, утверждается в новом отчете Нью-Йоркского университета.

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Метавселенная опирается на технологии расширенной реальности (XR) - обобщающий термин, относящийся к дополненной реальности, виртуальной реальности и смешанной реальности. В отчете Центра бизнеса и прав человека Stern при Нью-Йоркском университете предупреждается, что технология не работает без сбора и обработки огромного количества личных и телесных данных, она представляет серьезную угрозу конфиденциальности.

Согласно отчету, только телесные данные могут быть использованы для получения поведенческой и психологической информации о людях. В отчете утверждается, что при систематизации с течением времени эти данные могут раскрывать высокочувствительную информацию о пользователях, включая их физическое и психическое состояние, которая может быть использована в коммерческих или политических целях.

Компании могут получить всю информацию о своих клиентах и даже простых пользователях. Частный бизнес не с проста проявляют глубокий интерес к технологиям метавселенной. Интерес к технологии уже проявили такие гиганты как Meta и Microsoft, производители оборудования - Nvidia, разработчики игр - Epic Games, программные платформы - Unity.

Обычное оборудование XR оснащено датчиками, которые непрерывно отслеживают по меньшей мере три типа пользовательских данных: движения головы, движения глаз и пространственные карты физического окружения, говорится в отчете.

Компании и частный бизнес должны установить лучшие практики в области конфиденциальности и кибербезопасности, прежде чем представлять свои продукты, и должны быть прозрачны с общественностью в отношении того, как технология может повлиять на их конфиденциальность, говорится в отчете. Кроме того, компаниям следует удалять все необработанные и производные физические данные, как только они становятся не нужны для работы продукта, и предоставлять пользователям различные возможности контролировать степень риска, которому они подвергаются. Учитывая потенциальные опасности, заложенные в технологии XR.

В докладе утверждается, что Конгресс США должен принять всеобъемлющий закон о конфиденциальности, который включает формулировки для защиты от использования личных данных для профилирования пользователей, а также для укрепления моделей согласия пользователей.

Версия американского закона о конфиденциальности и защите данных (ADPPA), который был принят Комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей в июле 2022 года, но в конечном итоге не прошел голосование, предложила хорошую основу для строительства, запретив компаниям собирать данные о геолокации и здоровье. Комитет Палаты представителей по энергетике и торговле на 19 сентября 2023 года ведет переговоры по обновленной версии ADPPA, которая еще не была обнародована.

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В отчете говорится, что пересмотренный законопроект должен учитывать вред, который может нанести потенциальное использование телесных данных, улучшить стандарты уведомления и согласия, а также запретить использование телесных данных потребителей для психографического профилирования.