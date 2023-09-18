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OpenAI Whisper теперь доступна в службе Microsoft Azure OpenAI и службе Azure AI Speech
В июле 2023 года Microsoft объявила, что модель OpenAI Whisper скоро появится в Azure OpenAI Services. 15 сентября 2023 года компания объявила, что модель теперь доступна для клиентов, использующих Azure OpenAI service и Azure AI Speech service.

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В июле 2023 года Microsoft объявила, что модель OpenAI Whisper скоро появится в Azure OpenAI Services. 15 сентября 2023 года компания объявила, что модель теперь доступна для клиентов, использующих Azure OpenAI service и Azure AI Speech service.

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Модель OpenAI whisper - это нейронная сеть, которая может выполнять задачи распознавания речи и перевода на 57 языков. Он обучается на большом и разнообразном наборе аудио- и текстовых данных, собранных из интернета. Он использует простой сквозной подход, основанный на архитектуре Transformer encoder-decoder, и может создавать расшифровки с улучшенной читаемостью и временными метками на уровне фраз.

Предприятия теперь могут создавать приложения на основе модели OpenAI Whisper, используя следующие два способа:

  • Модель OpenAI Whisper в Azure OpenAI service:


OpenAI уже предлагает Whisper API самостоятельно. Используя этот новый сервис Azure OpenAI, разработчики могут использовать тот же OpenAI Whisper API по функциям, включая возможности транскрипции и перевода. REST API-интерфейсы модели Whisper для транскрипции и перевода можно найти на сервисном портале Azure OpenAI.

  • Модель шепота OpenAI в речи искусственного интеллекта Azure:

 

Пользователи Azure AI Speech теперь могут использовать новую модель Whisper от OpenAI в сочетании с существующим API пакетной транскрипции Azure AI Speech. Пользователи Whisper in Azure AI Speech извлекают выгоду из существующих функций, включая асинхронную обработку, ведение дневника говорящего, настройку и файлы большего размера.

Azure AI Speech улучшает транскрипцию шепотом, позволяя использовать файлы размером до 1 Гб, а также возможность обрабатывать большие объемы файлов, позволяя группировать до 1 тыс. файлов за один запрос. При использовании Azure AI Speech результат распознавания включает временные метки на уровне слов, что позволяет определить, где в аудиозаписи произнесено каждое слово.

Это еще одна полезная функция Azure AI Speech, которая идентифицирует отдельных говорящих в аудиофайле и помечает их речевые сегменты. Эта функция позволяет клиентам различать говорящих, точно расшифровывать их слова и создавать более организованную и структурированную транскрипцию аудиофайлов. Возможность настройки речи в Azure Speech позволяет клиентам точно настраивать Whisper на основе своих собственных данных для повышения точности и согласованности распознавания.

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Источник: techcommunity.microsoft.com
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