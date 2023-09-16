Калифорнийские законодатели приняли беспрецедентный закон, позволяющий жителям штата заставлять брокеров данных удалять их личную информацию нажатием кнопки.

Калифорнийские законодатели приняли беспрецедентный закон, позволяющий жителям штата заставлять брокеров данных удалять их личную информацию нажатием кнопки.

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Защитники неприкосновенности частной жизни внимательно следили за законодательством, получившим название «Закон об удалении», и считают этот первый в своем роде законопроект важным. Они говорят, что это могло бы придать импульс принятию аналогичных законов в других штатах. Новые правила были приняты, несмотря на яростное лоббирование со стороны брокеров данных и рекламной индустрии.

По словам Мэтта Шварца, политического аналитика Consumer Reports, Калифорнийскому агентству по защите конфиденциальности будет поручено создать веб-сайт. На сайте жители смогут быстро и легко заставить компании удалить свои данные вместо того, чтобы обращаться ко всем веб-сайтам, которые они когда-либо посещали, в дополнение к зарегистрированным в штате брокерам данных. По его словам, тот факт, что промышленность так упорно боролась за отмену законопроекта, подчеркивает его важность.

Ожидается, что индустрия брокеров данных расширится на 6,8% в период с 2022 по 2031 год, согласно исследованию Transparency Market Research, по оценкам которого к 2031 году объем рынка составит 462,4 миллиарда долларов.

Президент одной из крупнейших в стране компаний, занимающихся обработкой данных, призвал рекламную и маркетинговую индустрию решительно выступить против законопроекта в посте на LinkedIn в августе 2023 года.

Борьба за законодательство Калифорнии может быть лишь первой из многих битв, поскольку другие штаты взвешивают свои собственные законы о защите данных.