Национальное агентство по охране окружающей среды (ANFR) обратилось к компании Apple с просьбой отозвать смартфоны iPhone 12 с французского рынка, поскольку устройство излучает радиочастотную энергию, которая превышает допустимый предел для поглощения человеческим организмом.

Национальное агентство по охране окружающей среды (ANFR) обратилось к компании Apple с просьбой отозвать смартфоны iPhone 12 с французского рынка, поскольку устройство излучает радиочастотную энергию, которая превышает допустимый предел для поглощения человеческим организмом.

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Агентство протестировало более 140 мобильных устройств различных производителей, чтобы проверить их соответствие значениям удельного коэффициента поглощения (SAR). SAR является показателем скорости поглощения радиочастотной энергии организмом от измеряемого источника, в данном случае мобильного телефона. Это позволяет оценить воздействие передачи энергии с помощью радиоволн.

Многие регулирующие органы по всему миру устанавливают пределы безопасности для уровней SAR, чтобы потребители могли пользоваться своей электроникой, особенно мобильными телефонами, с минимальным риском.

Федеральная комиссия по связи (FCC) в США установила предел SAR на уровне 1,6 Вт/кг, в то время как Совет Европейского союза рекомендовал ограничение в 2,0 Вт/кг для тканей тела и 4,0 Вт/кг для более подверженных участков, таких как кисти и запястья.

ANFR сообщает, что недавно провела измерения на 141 телефоне, доступном на французском рынке, заключив контракт с аккредитованной лабораторией, где обнаружила, что значение SAR для конечностей iPhone 12 составляет 5,74 Вт/кг, что превышает предел в 4,0 Вт/кг на 43,5%. Таким образом, агентство требует, чтобы Apple отозвала все устройства iPhone 12 с французского рынка и предприняла необходимые действия, чтобы привести их в соответствие с европейскими правилами. Если Apple не сможет устранить превышение уровня SAR, агентство угрожает принудительным отзывом продукта, поэтому нынешним владельцам iPhone 12 придется вернуть их поставщику и получить замену.

ANFR отмечает, что измерение SAR iPhone 12 для тела пользователя находится в пределах допустимого значения - менее 2,0 Вт/кг. Снизить значение SAR для уже выпущенного телефона непросто, поскольку физические свойства и дизайн устройства были доработаны, поэтому добавление или модификация защитных материалов практически невозможны.

Однако Apple, возможно, сможет снизить SAR на iPhone 12 с помощью обновления программного обеспечения или встроенного, которое настраивает алгоритмы передачи данных телефона, которые управляют уровнями мощности телефона во время различных операций, уменьшая излучение по мере необходимости.

Следует также отметить, что Apple только что выпустила iPhone 15, поэтому затронутой модели уже три поколения, и она больше не доступна для покупки на веб-сайте Apple. Однако потребители по-прежнему могут приобрести его у сторонних розничных продавцов в новом или отремонтированном состоянии. Учитывая его сниженную со временем цену и долгосрочную поддержку программного обеспечения Apple, которая распространяется на эту модель, он остается популярным выбором для смартфонов.