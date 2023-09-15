Концерн Lockheed Martin открыл второй по величине производственный центр в мире в польском городе Мелец. Там будут производиться реактивная система залпового огня HIMARS.

Польша открыла сервисный центр для ракетных установок HIMARS и ведет переговоры о деталях заказа еще на 500 пусковых установок, заявил 14 сентября 2023 года министр обороны Польши.

реклама

По условиям соглашения, 486 автомобилей HOMAR-A будут собраны на территории Польши. Это стратегическое решение не только укрепляет оборонную промышленность страны, но и обеспечивает создание многочисленных возможностей трудоустройства для ее граждан. Ожидается, что первые поставки этих современных машин начнутся в 2026 году, что станет важной вехой для оборонного сектора Польши.

Программа HOMAR-A призвана интегрировать основные компоненты широко известной ракетной установки HIMARS в прочный грузовик Jelcz 6x6. Это сочетание технологий, несомненно, поднимет возможности ракетной артиллерии Польши на беспрецедентную высоту. Используя мощь этого передового оружия, Польша будет лучше подготовлена к обеспечению своей национальной безопасности и защиты своих граждан.

Польша также активно изучает возможность местного производства боеприпасов, что еще больше укрепит ее самодостаточность и укрепит ее оборонную промышленность. Этот целостный подход к модернизации обороны демонстрирует приверженность Польши обеспечению комплексной и надежной оборонной инфраструктуры.

Мариуш Блащак заявил после переговоров с руководством Lockheed Martin, что производитель HIMARS готов сотрудничать с оборонной промышленностью Польши для увеличения производства пусковых установок. Блащак также сообщил, что Конгресс США одобрил продажу дополнительных 500 пусковых установок для установки на польские грузовики Jelcz.

В мае 2022 года Польша запросила у Соединенных Штатов дополнительные 500 пусковых установок HIMARS, но, по данным польских СМИ, Lockheed Martin заявила, что можно предложить только около 200. В феврале 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Польше ракет большой дальности, реактивных снарядов и пусковых установок, включая 18 пусковых установок HIMARS.



