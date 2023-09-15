Это почти гарантированно станет крупнейшим в году событием публичного размещения акций. ARM готова начать торги на бирже Nasdaq после того, как ей удалось добиться IPO с оценкой более $50 млрд.

Это почти гарантированно станет крупнейшим в году событием публичного размещения акций. ARM готова начать торги на бирже Nasdaq после того, как ей удалось добиться IPO с оценкой более $50 млрд.

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Согласно сообщению издания Wall Street Journal, компания ARM оценила свое IPO в $51 за акцию, что оценивает разработчика чипов в $54,5 млрд. В августе 2023 года SoftBank планировал достичь оценки в $64 млрд. По текущей оценке Arm удастся привлечь от инвесторов около $5 млрд.

SoftBank приобрел ARM за $32 млрд еще в 2016 году. NVIDIA планировала приобрести ARM по цене в $40 млрд, но была вынуждена отказаться от сделки после того, как столкнулась с жестким противодействием со стороны регулирующих органов по всему миру, связанным с конкуренцией.

Выручка ARM за год составила $2,68 млрд, что соответствует незначительному снижению по сравнению с $2,70 млрд, которые компания заработала в 2022 году. За только что завершившийся год, на 31 марта 2023 года, компания ARM заработала $524 млн чистой прибыли от операционной деятельности. Сообщается, что для борьбы с этим спадом доходов Arm увеличивает свои роялти, при этом компания нацелена на 20% рост выручки в финансовом году, заканчивающемся в марте 2025 года.

Интеллектуальная собственность компании ARM, в том числе ее архитектура набора команд (ISA) для вычислений с сокращенным набором команд (RISC), используется такими компаниями, как Apple, Qualcomm, Samsung и Huawei, для своих чипов для смартфонов, обеспечивая охват рынка около 90%. Разработчики чипов все чаще отдают предпочтение искусственному интеллекту как следующему драйверу роста. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг недавно заявил, что совершенно новый AI-чип Grace Hopper был бы невозможен без архитектуры от компании ARM.