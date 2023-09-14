Согласно заявлениям, сделанным 13 сентября 2023 года официальным лицом агентства, следующий запуск космического корабля SpaceX может состояться в октябре 2023 года после получения лицензии на запуск от FAA.

Согласно заявлениям, сделанным 13 сентября 2023 года официальным лицом агентства, следующий запуск космического корабля SpaceX может состояться в октябре 2023 года после получения лицензии на запуск от FAA. Компания SpaceX почти завершила все проверки своей ракеты Starship.

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Starship - крупнейшая в мире ракета, находящаяся в разработке, и список элементов, которым поделился глава SpaceX Илон Маск, показал, что большинство проблем было связано с ее двигателем и сопутствующими компонентами. Однако SpaceX, похоже, произвела эти обновления, и в ее контрольном списке осталось всего несколько пунктов, прежде чем вторая ракета Starship будет готова к запуску.

Последствия испытательного полета Starship в апреле 2023 года заставили некоторые круги усомниться в том, сможет ли ракета в ближайшее время предпринять еще одну попытку испытания. Большинство из этих опасений было вызвано повреждением стартовой площадки и дополнительным осложнением, с которым SpaceX пришлось бы иметь дело.

Однако в течение пяти месяцев компания SpaceX не только отправила Starship обратно на стартовую площадку, но и добавила промежуточную ступень с подогревом, перестроила площадку, установила систему слива воды и провела два статических пуска ракеты-носителя первой ступени. Это оставляет большую часть системы Starship на выход к заключительному этапу второго испытательного полета.

Программа SpaceX Starship также богата аппаратным обеспечением, что означает, что у компании в разработке находится несколько прототипов. Из них более новые ракеты также имеют лучшую модернизацию, что увеличивает их шансы на успешный орбитальный полет. Демонстрация на орбите является важнейшим компонентом долгосрочной жизнеспособности программы Starship, поскольку она позволит SpaceX попытаться заправить ракету топливом на орбите в ходе последующих испытаний. Орбитальная заправка топливом является важной особенностью программы Starship, поскольку она необходима для планов НАСА по высадке первых людей на Луну.

Орбитальный топливозаправщик позволяет Starship выводить на орбиту больше полезной нагрузки, поскольку вторая ступень преодолевает самую сложную часть своего пути с меньшим весом. Это также означает, что по сравнению с другими лунными посадочными аппаратами Starship значительно больше и способен помочь НАСА создать лунную базу. Что касается следующего орбитального испытательного полета Starship, исполняющая обязанности администратора FAA Полли Троттенберг сообщила, что запуск может состояться в октябре 2023 года.