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Китайский графический процессор Moore Threads MTT S80 теперь может запускать Unreal Engine 5
Многопоточный графический процессор MTT S80, предназначенный для внутреннего рынка Китая, теперь может запускать Unreal Engine 5.

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Многопоточный графический процессор MTT S80, предназначенный для внутреннего рынка Китая, теперь может запускать Unreal Engine 5.

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Для тех, кто не знаком с Moore Threads, они были одной из первых компаний в Китае, которая предоставила потребителям в стране собственные графические процессоры высокого класса. Компания More Threads представила MBTS 80 и его урезанного собрата MTT S70, которые стали первыми основными графическими процессорами, поддерживающими протокол PCIe 5.0 x16. Хотя поддержка новых технологий - отличное начало для компании, не обманывайтесь принятием стандарта, поскольку с точки зрения производительности графический процессор не смог превзойти даже устаревший GTX 1050 Ti, потребляя при этом гораздо большую мощность.

Основной областью, в которой графические процессоры Moore Threads MTT S80 и S70 значительно отставали, было отсутствие поддержки DX12 и даже некоторых версий DX11. Драйверы компании сильно устарели, что и стало движущей силой неожиданных показателей MTT S80.

Однако сегодняшняя разработка показывает, что Moore Threads действительно планирует сосредоточиться на профессиональной стороне индустрии, в отчетах предполагается, что графический процессор может успешно отображать контент в Unreal Engine 5 и его различных функциях, таких как LUMEN & Nanite.

Мы не получили официальных показателей времени рендеринга и качества вывода, но рендеринг контента сам по себе является большим достижением для графических процессоров Moore Threads MTT. Говорят, что Moore Threads также работает над тем, чтобы сделать свои продукты совместимыми со средой DX12, используя обновления драйверов наряду с поддержкой различных встроенных инструментов.

Вы знаете, как говорится, медленный и устойчивый выигрывает гонку, но будет ли это так в случае с Moore Threads? В то время как собственные решения действительно завоевали популярность в местных СМИ благодаря патриотическому фактору, графические процессоры никоим образом не соответствуют существующим предложениям на рынке и даже не могут превзойти устаревшие поколения.

В основном это связано с отсутствием поддержки драйверов и интегрированными устаревшими программными элементами, что привело к такой разочаровывающей производительности. Однако мы ожидаем, что в будущем ситуация изменится, учитывая, что компания переходит к работе над существующими графическими процессорами.

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Источник: wccftech.com
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