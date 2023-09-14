16-ядерный процессор Intel Meteor Lake-H, известный как Core Ultra 7 1002H, был протестирован в базе данных Geekbench.

16-ядерный процессор Intel Meteor Lake-H, известный как Core Ultra 7 1002H, был протестирован в базе данных Geekbench.

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В связи с долгожданным выпуском процессоров Intel Meteor Lake, похоже, появляется все больше и больше утечек, связанных с последней версией Geekbench, в которой раскрывается 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 1002H. Это не первый раз, когда мы видим один и тот же артикул Intel Core Ultra 7 1002H surface online, поскольку некоторое время назад тот же процессор был обнаружен в собственной базе данных Intel.

Если углубиться в фактические спецификации, то процессор Intel Core Ultra 7 1002H Meteor Lake будет включать в себя 6 P-ядер и 10 E-ядер (8 E-ядер в Compute Tile и 2 E-ядра в SOC Tile) с базовой частотой 3,40 ГГц и тактовой частотой boost, достигающей барьер в 5 ГГц. В списке также указан кэш-память L3 объемом 24 Мб. Говоря о производительности, процессору удалось набрать приличные 2439 баллов в одноядерных тестах и 12 668 баллов в многоядерных тестах в Geekbench 6. Это ставит процессор в один ряд с Core i9-13900H, который также является 14-ядерным чипом, но основан на архитектурах Raptor Cove & Gracemont.

Линейка Intel Meteor Lake, без всякого сомнения, поставляется с действительно сложной и новой схемой именования Core Ultra, и потребуется некоторое время, прежде чем потребители хорошо с ней разберутся. К настоящему времени мы увидели участников из всех сегментов, включая Core Ultra 9, Core Ultra 7 и Core Ultra 5. Для тех, кто заинтересован в получении подробного обзора модельного ряда Meteor Lake, вы можете ознакомиться с нашим обзором, в котором освещены все детали / уровни на данный момент.

Выпуск Meteor Lake действительно вызвал ажиотаж в индустрии. Компания Intel официально представит линейку на выставке Innovation 2023 на следующей неделе.