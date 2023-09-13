В базе данных SiSoftware просочились процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX и 7975WX , имеющие до 96 ядер Zen 4.

В базу данных SiSoftware просочились данные о процессорах AMD Ryzen Thread ripper Pro 7995WX и 7975WX, оснащенных поразительными 96 ядрами Zen 4.

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Процессор AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX с 32 ядрами уже был замечен в той же базе данных несколько недель назад, но теперь у пользователей есть еще несколько тестовых материалов, а также запись о флагманском Ryzen Threadripper Pro 7995WX. Оба этих чипа будут совместимы с грядущей платформой Storm Peak, которая, как ожидается, будет выпускаться в вариантах с двумя сокетами SP6 и SP5 и поддерживать сочетание 8-канальных и 4-канальных материнских плат.

Итак, что касается технических характеристик, флагманский процессор AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX оснащен 96 ядрами Zen 4 и 192 потоками и поставляется в общей сложности с 12 ПЗС-дисками, каждый с 32 Мб кэш-памяти L3, что составляет в общей сложности 384 Мб кэш-памяти L3. Это подтверждает, что данный чип основан на кристалле Genoa SP5 и будет использовать топовую 8-канальную платформу и сокет SP5. Чип также оснащен 96 Мб кэш-памяти L2, а максимальная тактовая частота, как сообщалось, составляет 5,14 ГГц.

Переходя к процессору AMD Ryzen Threadripper Pro 7975WX, мы рассматриваем 32-ядерный чип, который поставляется с 64 потоками, 128 Мб кэш-памяти L3 и 32 Мб кэш-памяти L2. Ожидается, что TDP процессора составит 350 Вт, а тактовая частота, как сообщается, достигнет пика в 4,0 ГГц. Эксперты сомневаются в том, что это будут окончательные показатели, если только речь не идет о повышении производительности всего ядра, что имеет немного больше смысла.

В очередной раз оба чипа были протестированы в тестовом пакете SiSoftware Sandra benchmark suite на рабочей станции Dell Precision 7875 Tower с результатами тестов, показанными ниже:

Флагманский 96-ядерный процессор AMD Threadripper 7995WX превосходит своих предшественников с безумным увеличением производительности на 67%. Это также включает в себя 50%-ное увеличение количества ядер / потоков, но вы должны помнить, что это все еще предварительная цифра, которая возрастет только после того, как окончательные образцы поступят на полки магазинов.

Что касается 7975WX, то этот 32-ядерный процессор почти не уступает своему 64-ядерному предшественнику, 5995WX, а иногда даже превосходит его, превосходя предыдущее 32-ядерное предложение. Это показывает действительно высокую производительность, которая будет доступна пользователям HEDT и рабочих станций позже этой осенью, что должно привести эту аудиторию в восторг.