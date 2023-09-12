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Экс-глава Google передумал покупать яхту из-за иска дочери российского миллиардера Андрея Гурьева
9 сентября 2023 года стало известно о том, что бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт отказался от покупки суперяхты Alfa Nero стоимостью приблизительно $67,6 млн.

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Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, отозвал заявку в размере $67,6 млн на суперяхту Alfa Nero, заброшенную на Антигуа более чем на год из-за судебного разбирательства.

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Продажа роскошного судна погрязла в тяжбах после того, как дочь российского миллиардера Андрея Гурьева оспорила сделку в суде. Шмидт отозвал свою заявку несколько дней назад, поскольку ход дела не позволил ему получить четкое право собственности на судно. Однако посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс заявил, что судно принадлежит правительству и юридические проблемы не должны были повлиять на продажу.

После того, как США сняли санкции с судна, правительство Антигуа продало его с аукциона, несмотря на попытки Гурьевой-Мотлохова заблокировать продажу. С тех пор ее адвокаты обратились в суды Антигуа с требованием аннулировать сделку. Согласно заявлениям юристов, она является бенефициаром компаний Tyne Trust и Flagstaff Trust, которые владеют яхтой Alfa Nero и размещенными на ней произведениями искусства.

Шмидт, чье состояние оценивается в $27 млрд, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, занимал пост исполнительного директора Google около десяти лет. Его инвестиции в стартапы с искусственным интеллектом были частично профинансированы за счет $4 млрд, которые он собрал от продажи акций Alphabet за эти годы.

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Источник: antigua.news
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