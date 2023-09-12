В мае 2022 года, в рамках растущего присутствия страны в космосе, Китайское национальное космическое агентство (CNSA) объявило, что оно создало пилотируемую лунную космическую программу, которая позволит отправлять миссии с экипажами на Луну и завершится созданием лунной базы.

В мае 2022 года, в рамках растущего присутствия страны в космосе, Китайское национальное космическое агентство (CNSA) объявило, что оно создало пилотируемую лунную космическую программу, которая позволит отправлять миссии с экипажами на Луну и завершится созданием лунной базы.

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Это произошло вскоре после того, как Китай и Россия объявили, что они будут сотрудничать в будущих лунных миссиях, которые включали создание базы на Луне вокруг южного полярного региона. В июне 2022 года они объявили, что эта база будет названа Международной лунной исследовательской станцией (ILRS), и выпустили руководство, объясняющее, как международные партнеры могут присоединиться.

31 августа 2023 года Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA) опубликовало сделанные художниками изображения своего космического корабля следующего поколения и лунного спускаемого аппарата. Космический аппарат будет состоять из двух секций, спускаемой капсулы и служебного отсека, в то время как лунный спускаемый аппарат будет включать в себя посадочную секцию и двигательную секцию. Согласно заявлению, опубликованному Агентством, эти аппараты доставят экипажи на низкую околоземную орбиту (LEO) и позволят Китаю отправлять миссии с экипажами на поверхность Луны. Публикация этих снимков подтверждает то, что подозревалось в течение некоторого времени, Китай намерен высадить астронавтов на Луну до 2030 года.

По данным CMSA, космический корабль доставит трех астронавтов на лунную орбиту для высадки на Луну и до семи членов экипажа на китайскую космическую станцию Тяньгун, находящуюся на орбите. Лунный спускаемый аппарат будет весить около 26 метрических тонн и сможет транспортировать двух астронавтов и марсоход весом 200 кг на поверхность Луны. Этот четырехколесный марсоход будет оснащен набором научных приборов, предназначенных для изучения лунной среды, разведки ресурсов и определения потенциальных мест для будущей базы.

Основываясь на предыдущих заявлениях, эта дорожная карта включает разработку трехступенчатой сверхтяжелой ракеты-носителя Long March 10, способной отправлять полезные грузы массой 70 тыс. кг на НОО и 27 тыс. кг на Луну. Две ракеты Long March 10 запустят космический корабль следующего поколения и посадочный модуль, которые затем встретятся на лунной орбите. Два астронавта перейдут в посадочный модуль, а затем совершат механическую посадку на поверхность. Затем эти астронавты будут передвигаться по поверхности на марсоходе, выполняя различные научные задачи и собирая образцы лунного реголита. После выполнения этих задач они вернутся в посадочный модуль и вернутся на свой космический корабль на лунной орбите. Произойдет еще одна передача экипажа, после чего все три астронавта отстыковаются от посадочного модуля и вернутся на Землю. Профиль этой миссии аналогичен плану НАСА для миссии Artemis III, состоящей из космического корабля Orion и трех астронавтов, запускаемых с помощью системы космического запуска (SLS) для сближения со звездолетом HLS на лунной орбите. На следующем этапе экипаж из двух человек пересядет на систему посадки людей, спустится на поверхность, проведет научные операции и вернется на орбиту, чтобы подняться на борт Ориона и вернуться домой. Эта миссия с экипажем станет важным шагом на пути к созданию ILRS и станет кульминацией китайской роботизированной программы исследования Луны.

На сентябрь 2023 года Китай выполнил пять роботизированных миссий, последняя из которых Чанъэ-5 была направлена для получения образцов из южного полярного региона Луны. Следующая миссия, Чанъэ-6, будет состоять из орбитального аппарата и спускаемого аппарата, который запустится в 2024 году и проведет возврат образцов с обратной стороны Луны.