Издание Macrumors сообщает, что выпуск iPhone 13 mini может быть прекращен после того, как Apple анонсирует новые iPhone на своем мероприятии Wonderlust во вторник, 12 сентября 2023 года.

Серия iPhone mini может быть официально прекращена Apple после презентации iPhone 15, которая состоится 12 июня 2023 года.

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Прошло три года с момента представления этих двух моделей, и их недостаточная популярность вынудила компанию Apple не представлять компактный телефон, когда она анонсировала семейство iPhone 14 в 2023 году.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, в интернет-магазине Apple в США доставка iPhone 13 mini ожидается в течение 2-3 недель, а некоторые модели имеют время ожидания 6-8 недель. Гурман предполагает, что 5,4″ модели больше не будут доступны для покупки со стороны Apple, поскольку компания освобождает место для новой линейки, все они имеют размер дисплея более 6″.

Несмотря на то, что некоторым покупателям нравятся карманные устройства, которые не являются обременением для ношения и которыми легко пользоваться одной рукой, iPhone 12 mini и iPhone 13 mini не рассчитаны на более широкий рынок. В компании Apple считают, что обе модели будут признаны коммерческим провалом. Даже статистика Omdia показала, что ни одна «мини-версия» iPhone не нашла своего места в списке 10 самых продаваемых смартфонов в 2022 и 2023 годах. К слову, iPhone 11 по-прежнему популярен, несмотря на то, что он старше iPhone 12 mini и iPhone 13 mini.

Поскольку компактные iPhone больше не входят в план действий Apple, единственный другой вариант для потребителей — довольствоваться iPhone SE 2022 года, который может похвастаться значительно меньшим 4,7″ ЖК-экраном IPS, устаревшим дизайном и совершенно разочаровывающей емкостью батареи и 2018 мАч.

Даже конкуренты Apple не считают целесообразным выпускать смартфоны с диагональю менее 6″, поскольку рынок для таких предложений не существует, а их выпуск просто съедает их операционную прибыль. В будущем более крупные телефоны укрепят свои позиции в качестве отраслевого стандарта.



