Компания Microsoft добавила функцию автоматического удаления фона изображения в обновлённую версию приложения Paint. Пока эта функций доступна только в бета-версии операционной системы.

Компания Microsoft начала выпуск обновления приложения Paint для пользователей ОС Windows 11, которое может удалять фон в изображениях. Новая функция появляется в Canary и Dev Channel версии 11.2306.30.0. Это удаление фона работает так же, как и в приложениях для редактирования фотографий, таких как PicsArt.

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Пользователи приложения Paint могут автоматически удалить фон любого изображения всего одним щелчком мыши, что приведет к бесшовному вырезанию объекта. Microsoft заявляет, что удаление фона может обнаруживать объекты на всем холсте или в выделенной области с помощью инструмента выделения.

Функция удаления фона в Paint начинает распространяться среди инсайдеров Windows на каналах Canary и Dev. Для того чтобы использовать эту функцию, откройте приложение Paint, затем вставьте или импортируйте контент на холст и нажмите новую кнопку «Удалить фон» на панели инструментов, чтобы удалить фон всего изображения. Кликнув на опцию «Удалить фон», фон изображения будет немедленно удален. Пользователи также могут выбирать части изображения с помощью инструмента выбора, а Microsoft Paint удаляет фон выбранной области.

Следует отметить, что Microsoft случайно выпустила обновление предыдущей версии 11.2306.28.0 с ошибкой, приводившей к отображению баннера конфиденциальности. Итак, пользователи должны обязательно загрузить последнее обновление перед использованием приложения Paint, о чем сообщается на официальной странице от 9 сентября 2023 года Microsoft.