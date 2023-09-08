Компания Google показала обновлённый браузер Chrome. Поисковый гигант решил немного освежить дизайн приложения к его 15-летию.

В честь 15-летнего юбилея браузера Chrome компания Google придает ему новый вид на настольных компьютерах и вводит ряд улучшений, которые делают работу с браузером более удобной, быстрой и безопасной.

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В ближайшие недели Chrome получит новый внешний вид на настольных компьютерах. Основываясь на языке дизайна Material You, поисковый гигант обновил значок Chrome и создал новую цветовую палитру, которая лучше сочетается с вкладками и панелями инструментов. Новая тема и различные цвета помогут с первого взгляда различать профили, например, рабочие и личные учетные записи.

Помимо свежего и современного интерфейса, в веб-магазине Chrome появятся новые категории расширений, такие как расширения с поддержкой искусственного интеллекта и редакторы, а также более персонализированные рекомендации.

Недавно Google запустил новые возможности, которые обеспечивают более быстрый доступ к информации и инструментам поиска при просмотре сайтов. Пользователи даже могут закрепить боковую панель Google Search на панели инструментов. Кроме того, Google распространяет возможности генеративного искусственного интеллекта в Поиске на просмотр веб-страниц в браузере Chrome на настольных компьютерах.

Заметив рост числа фишинговых атак, компания Google усовершенствовала систему Safe Browsing, которая теперь может проверять нелегальные сайты Google в режиме реального времени. Благодаря сокращению времени между выявлением угрозы и ее предотвращением компания Google рассчитывает на 25% повысить уровень защиты от вредоносных программ и фишинговых угроз. Это обновление будет распространено на Chrome в ближайшие недели.