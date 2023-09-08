Релиз Phantom Liberty состоится 26 сентября 2023 года для Xbox Series, Playstation 5 и PC. Дополнение выйдет с поддержкой русского текста.

В сети появились новые кадры игрового процесса грядущего дополнения к Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty. В ролике утверждается, что бой станет более зрелищным, чем раньше, благодаря новым способностям или оружию.

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Но Phantom Liberty также поставляется с крупнейшим в истории игры Cyberpunk 2077 обновлением для всей игры. C обновлением 2.0 смогут познакомиться даже те игроки, кто не покупает дополнение Phantom Liberty, а просто играет в оригинальную версию Cyberpunk 2077.

Бесплатные обновления для базовой игры + Phantom Liberty:

Переработанное дерево навыков и привилегий (мы уже видели такие способности, как возможность бросать людей в других людей);

Переработанное киберпространство и новая система возможностей;

Бои с использованием транспортных средств и погони (теперь у машин есть оружие);

Улучшения боевого ИИ;

Новая полицейская система (полиция преследует вас, устанавливает баррикады и посылает за вами MaxTac);

Улучшения пользовательского интерфейса и интерфейса пользователя;

Изменения в луте, предметах и ремесле;

Новые радиостанции (в том числе одна, полностью состоящая из материалов, представленных сообществом).

Только призрачная свобода:

Догтаун - новый опасный район (запрещен, если вы не приобретете игру);

Совершенно новая сюжетная линия и персонажи (в главной роли - Идрис Эльба!);

Новые квесты, задания, бои с боссами и многое другое (например, было замечено, как мистер Хэндс назначает новые задания);

Миссии на транспортных средствах и десанты - бесконечные динамические события (возможно, в стиле GTA Online?);

Совершенно новое дерево навыков и способностей Relic (мы видели некоторые навыки, такие как варп к врагам с лезвиями Mantis);

100+ новых предметов - оружие, кибертехника, автомобили и мода (некоторые из них были показаны в трейлерах);

Ракетные установки для транспортных средств (интересно, что вы получите их только в расширении, в то время как автомобильный бой был введен во всей игре);

Предельный уровень увеличен до 60 (опять же, я полагаю, что это будет сделано в рамках всей игры).

Таким образом, несмотря на большое количество обновлений базовой игры Cyberpunk 2077, кажется, что приобрести Phantom Liberty - это самое правильное решение, поскольку игрок сможет разблокировать все, а не только половину. Если пользователи уже прошли базовую игру, Phantom Liberty будет просто необходима.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty дебютирует 26 сентября 2023 года на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Обновление 2.0 на Cyberpunk 2077 должно выйти примерно в то же время.