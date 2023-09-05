Серия iPhone 15 выйдет уже 17 сентября и пользователи ожидают, что Apple выпустит четыре модели. Как всегда, будет базовый iPhone 15, вариант Plus и два варианта Pro.

Пользователи интересуются о новых моделях iPhone 15, которые будут поддерживать технологию Apple ProMotion или, другими словами, частоту обновления 120 Гц, которую поддерживают телефоны.

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В 2022 году Apple представила технологию ProMotion только на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, тогда как iPhone 14 и iPhone 14 Plus остались со стандартной частотой обновления 60 Гц. В 2023 году многие пользователи надеются, что Apple передумает и внедрит ProMotion по всем направлениям.

По мнению нескольких инсайдеров отрасли, iPhone 15 и вариант Plus по-прежнему будут использовать частоту обновления 60 Гц. Тогда как iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат технологию ProMotion. Причина этого довольно проста: более дешевые телефоны, чем базовый iPhone 15, уже оснащены частотой обновления 120 Гц.

Серия iPhone 15 должна появиться 12 сентября 2023 года. Это означает, что пользователи могут ожидать много подробностей о новых iPhone. Apple собирается добиться успехов, благодаря всем передовым технологиям камеры, которые Apple будет использовать на новых устройствах. Пользователи также могут ожидать новые AirPods с USB Type-C и новый Apple Wach Series 9.