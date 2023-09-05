В своем последнем заявлении Intel утверждает, что в последнем микрокоде для процессоров 13-го поколения Raptor Lake версий 0x119 и 0x4119 выпущенных в июне 2023 года, значения флагов GDS_NO для P-Core и E-Core не совпадают.

Виновником различных BSOD "Unsupported CPU" на процессорах 13-го поколения является собственный микрокод Intel. Компания уже работает над устранением проблемы и замены кода.

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В августе 2023 года пользователи наблюдали несколько случаев BSOD на платформах Intel с новейшими процессорами 13-го поколения. Код ошибки был очень необычным, поскольку в нем говорилось о неподдерживаемом процессоре при работе процессора 13-го поколения на материнской плате 600-й или 700-й серии.

Изначально проблема была выявлена на платах MSI, но оказалась, что она проявляется и на материнских платах других производителей, включая ASUS и Gigabyte. Компания MSI быстро предоставила пострадавшим пользователям временное решение проблемы, но, похоже, что Intel сама разобралась с этой проблемой, которая не связана с материнскими платами, а связана с последним микрокодом.

В своем последнем заявлении Intel утверждает, что в последнем микрокоде для процессоров 13-го поколения Raptor Lake версий 0x119 и 0x4119 выпущенных в июне 2023 года, значения флагов GDS_NO для P-Core и E-Core не совпадают. Данная проблема затрагивает процессоры с идентификаторами 0xB0671, 0xB06A2 и 0xB06A3.

Другие два идентификатора, включающие процессоры 13-го поколения 0xB06F) и 0xB06F5 не затронуты. В Intel сообщили, что все пользователи процессоров с микрокодом версии 0x119 или 0x4119 могут получить синий экран (BSOD) после последних обновлений Windows. Эти обновления перечислены ниже:

Microsoft* Windows* 11 22H2 (OS Build 22621.2215): KB5029351;

Microsoft* Windows* 11 21H2 (OS Build 22000.2360): KB5029332;

Microsoft* Windows* 10 22H2 (OS Build 19045.3393): KB5029331.

Если пользователи хотят использовать последнее обновление Microsoft Windows, то Intel разъясняет, что необходимо обновить ПК до последней версии микрокода. Производители материнских плат также выпустят обновления BIOS с последним микрокодом процессора до конца сентября 2023 года.