Похоже, Sapphire оказалась единственной компанией, которая решила выпускать видеокарту Radeon RX 7800 XT в эталонном дизайне.

Компания Sapphire стала первым партнером AIB, представившим модель Made by AMD (MBA) для графического процессора Radeon RX 7800 XT.

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Для тех, кто не знает о MBA-вариантах графических процессоров AMD Radeon, это эталонная модель, которая продается либо самой Team Red, либо другим партнером по производству плат, в данном случае - Sapphire. Разница между эталонными моделями, предлагаемыми партнерами AIB и AMD, невелика, за исключением того, что в зависимости от выбранного пользователем продавца могут быть некоторые изменения в брендинге.

На презентации графических процессоров Radeon RX 7000 Navi 32 компания AMD объявила, что Radeon RX 7700 XT будет лишен эталонного варианта, а Radeon RX 7800 XT будет доступен в эталонном и пользовательском исполнении от AMD и ее партнеров.

Компания Sapphire всегда была на шаг впереди при выпуске топовых вариантов графических процессоров AMD, и сегодняшний день не стал исключением. Sapphire Radeon RX 7800 XT MBA придерживается стандартных спецификаций. Что касается технических характеристик, то видеокарта AMD Radeon RX 7800 XT 16 Гб оснащена 60 вычислительными блоками или 3840 потоковыми процессорами. Частота форсировки видеокарты достигает 2430 Гц, что обеспечивает производительность вычислений FP32 до 37 TFLOPs. Кроме того, в данном конкретном экземпляре Navi 32 SKU имеется 60 ядер RT Accelerator, 120 ускорителей AI и 96 ROP. Мощность графического чипа составляет 263 Вт.

Спецификации памяти включают 16 Гб памяти GDDR6, работающей на скорости до 19,5 Гбит/с по шине шириной 256 бит. Это обеспечивает карте скорость 624 ГБ/с, а также 64 МБ кэш-памяти Infinity Cache, что позволяет увеличить эффективную пропускную способность. Видеокарта оснащена новой системой охлаждения с двумя слотами и двумя вентиляторами.

Официальная презентация Radeon RX 7800 XT от AMD состоится 6 сентября 2023 года, поэтому в день презентации пользователи узнают больше подробностей о вариантах MBA. Помимо Sapphire, несколько партнеров AIB готовят к выпуску новые модели недавно анонсированных графических процессоров Navi 32.