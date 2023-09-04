Опубликована новая демонстрация графики Starfield RTX 4090, которая показывает работу игры от студии Bethesda в 4K с 60 FPS и модом DLSS, а также инъекцией ReShade.

В новой графической демонстрации от немецкого ютубера Digital Dreams используется мод Starfield upscaler, который заменяет игровой FSR 2 upscaler на DLSS/XeSS. В сочетании с новым модом DLSS 3.5 этот апдейт позволяет добиться довольно впечатляющих результатов на ПК, предлагая значительное улучшение по сравнению с родным разрешением игры.

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Как многие из игроков знают, в Starfield используется некий зеленый цветовой фильтр, который придает игре некую кинематографичность. В социальных сетях некоторые пользователи видели, как различные игроки, игравшие в игру в раннем доступе, предпочитают играть в Starfield без этого зеленого оттенка, и новое видео демонстрирует именно это.

Правда, предустановка ReShade Beyond All Limits от блогера действительно делает игру несколько более яркой, но это уже дело личного вкуса. Посмотрите сравнительное видео Starfield RTX 4090 ReShade On/Off ниже. Какая версия вам больше нравится? Ванильная игра с зеленым фильтром от Bethesda или версия с вводом ReShade?

К сожалению, этот пресет ReShade доступен не для всех, и для его загрузки необходимо стать участником программы Patreon. Но геймеры уверены, что вскоре появится множество модов и ReShade, которые будут делать то же самое.

Игра Starfield уже доступна для ПК и Xbox Series X|S в раннем доступе для тех, кто приобрел Premium или Constellation издания игры. Недавний сравнительный видеоролик показал, насколько хорошо научно-фантастическая ролевая игра Bethesda оптимизирована на Series S. Starfield выходит в продажу 6 сентября 2023 года.