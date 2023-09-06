1 сентября 2023 года компания Honor анонсировала смартфон Magic V Purse — необычный складной аппарат, который можно носить в руке или на плече как небольшую дамскую сумочку.

Китайская технологическая компания Honor представила концепцию складных телефонов, выполняющих также функцию сумок с перекрестными ремешками и дизайном, который можно регулировать нажатием кнопок. Такой дизайн призван составить конкуренцию таким модным брендам, как Prada и Louis Vuitton, а также конкурентам других технологий, таким как Apple и Samsung.

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Honor представила это концептуальное устройство под названием Honor V Purpose во время своего основного доклада под названием Unfold Tomorrow на технологическом мероприятии IFA 2023 в Берлине. По словам представителей компании, это концептуальное устройство затеняет складные телефоны как носимую модную сумку, предлагая различные возможности для самовыражения и устойчивого образа жизни.

Однако на 4 сентября 2023 года его выпуск на рынок не планируется. Толщина телефона составляет 9 мм, он раскладывается таким образом, что становится виден экран, который все время остается активным. В верхней части имеются зажимы для удержания в закрытом положении, камера и крючки для различных сменных вставок, включая варианты из веганской кожи.

Экран этого телефона всегда активен, и владелец может выбрать различные стили экрана, разработанные лидерами модных тенденций, включая Burberry. К этому экрану будут прилагаться различные аксессуары, такие как цепочки, сумочки и мех, которые могут повторять движения телефона при использовании его в качестве сумки.





Помимо сменного дисплея, который позволит пользователям в любой момент сменить стиль без необходимости покупать новую сумку, телефон также сможет долго держаться в руке, позволяя открывать и закрывать его более 400 тыс. раз. На следующем этапе разработки молодые дизайнеры со всего мира будут использовать датчики в этом телефоне, чтобы экран мог стать анимационным и живым.

На сентябрь 2023 года вывод экрана наружу все еще сопряжен с риском, особенно при использовании относительно мягкого и уязвимого раскладного экрана. Компания Honor, бывшая дочерняя компания Huawei, делает более безопасный шаг, размещая экран внутри своих раскладных телефонов.



