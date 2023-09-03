Аппарат NASA сфотографировал поверхность Луны в районе предполагаемого места крушения российской станции «Луна-25».

19 августа 2023 года на поверхность Луны упал космический зонд «Луны-25» - неудачная российская попытка посадки на естественный спутник Земли. В результате аварии образовался кратер диаметром около 10 м. Он находится на расстоянии до 400 км от места планируемой посадки зонда, расположен на 57,865 градуса южной широты и 61,360 градуса восточной долготы на высоте около -360 м. Теперь пользователи могут увидеть изображения места крушения.

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NASA опубликовало снимки, сделанные зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). На них пользователи видят сравнение одного и того же района до начала российской миссии и после. На снимке хорошо виден кратер, образовавшийся в результате удара. Поскольку новый кратер находится недалеко от предполагаемой точки падения «Луны-25», команда LRO пришла к выводу, что он, вероятно, образовался в результате этой миссии, а не от естественного ударного воздействия.

«Луны-25» это первая российская лунная миссия с 1976 года, когда шла гонка космических вооружений. Несмотря на огромный технологический прогресс, посадка на спутник по-прежнему представляет собой для России проблему и сопряжена с высоким риском неудачи. С другой стороны, в последнее время Индия и Китай добились больших успехов в этом направлении, и их посадочные аппараты уже находятся на Луне. Япония также запустила ракету со спутником, который приблизиться к Луне через 3-4 месяца.