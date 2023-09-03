В сети появились достоверные сообщения, согласно которым уже ведется работа над новой частью «Наследие Хогвартса».

Студия Avalanche Software, ответственная за производство успешной ролевой игры «Наследие Хогвартса», приступила к разработке следующего проекта во вселенной книжного цикла Гарри Поттера.

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Источником является твиттер-профиль MyTimeToShineHello, который специализируется на утечках, касающихся в основном киноиндустрии, особенно касательно студии Warner Bros. (издатель Hogwarts Legacy). В прошлом этот источник неоднократно делился информацией, которая со временем оказалась правдивой. Например, этот профиль показал, что серия Booster Gold от DC Comics находилась в разработке еще до того, как о ней было официально объявлено.

Быстрое начало разработки сиквела неудивительно, поскольку «Наследие Хогвартса» имело огромный успех. В мае 2023 года издательство похвасталось, что продажи превысили 15 млн копий.

Напомним, «Наследия Хогвартса» вышла 10 февраля 2023 года на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5. Владельцам Xbox One и PlayStation 4 пришлось ждать ее релиза до мая 2023 года. Также есть планы по выпуску версии для Nintendo Switch, которая выйдет 14 ноября 2023 года.



